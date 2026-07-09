صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین،38 ماہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تعمیر

  • عجائب دنیا
چین،38 ماہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تعمیر

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین نے صرف 38 ماہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تعمیر کر دیا، اس مقصد کے لیے ورکروں کی ایک پوری فوج استعمال کی گئی۔

چونگ چھنگ ایسٹ نامی اس سٹیشن کو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے ۔ یہ 12 لاکھ 20 ہزار مربع میٹر پر محیط ہے ، جو فٹ بال کے 170 میدانوں کے برابر رقبہ بنتا ہے ۔چین کے جنوب مغربی شہر چونگ چِنگ میں واقع دنیا کا یہ سب سے بڑا ریلوے سٹیشن جدید انفراسٹرکچر کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے ۔ یہ نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل سٹیشن سے چھ گنا بڑا اور یورپ کے سب سے بڑے ریلوے سٹیشن لائپزگ ہاؤپٹ بانہوف سے 15 گنا زیادہ وسیع ہے ۔ چونگ چِنگ ایسٹ ریلوے سٹیشن کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بعض چھوٹے قصبوں سے بھی زیادہ وسیع ہے ۔ جبکہ اس کا رقبہ روم میں واقع ویٹیکن سٹی سے دُگنا سے بھی زیادہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مجھے کامیابی اور لوگوں کی محبت دونوں پسند :ماہرہ خان

عورتوں کو مضبوط اور خود مختار بنانا چاہئے :احسن خان

کبھی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ نہیں رہی:ہیما مالنی

فلم کنگ شاہ رخ کے کیریئر کا سب سے مہنگا منصوبہ قرار

ٹک ٹاک پر ٹیلر سوئفٹ سے زیادہ مقبول ہوں، ٹرمپ کا دعوی

ڈاکٹر ازقا عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کرینگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak