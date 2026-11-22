طلاق سے قبل شوہر کی آخری درخواست، بیوی گلے لگ گئی
لاہور(نیٹ نیوز)طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے سے چند لمحے قبل شوہر کی جذباتی درخواست پر خاتون کے فیصلے میں اچانک تبدیلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی۔
سامنے آنے والی ویڈیو سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے علیحدگی کے لیے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے والی تھیں کہ شوہر نے انہیں آخری بار رشتہ بچانے کی درخواست کی۔شوہر نے مبینہ طور پر بیوی سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور ان کے رشتے کو ایک اور موقع دیں۔اس درخواست کے بعد خاتون کچھ لمحوں کے لیے رکیں اور پھر اچانک پلٹ کر شوہر کی جانب دوڑیں اور انہیں گلے لگا لیا۔ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین نے مختلف ردعمل ظاہر کیے ، بعض نے اس لمحے کو محبت کی جیت قرار دیا جبکہ دیگر نے ازدواجی تعلقات کی پیچیدگیوں پر تبصرے کیے ۔
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