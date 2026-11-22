کیٹو ڈائیٹ جگر کی چربی گھٹانے میں سب غذاؤں سے آگے
واشنگٹن(نیٹ نیوز) نئی کلینیکل تحقیق کے مطابق کم کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ چکنائی والی کیٹوجینک غذا محض وزن گھٹانے سے بڑھ کر میٹابولک صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے ۔
واشنگٹن یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کے محققین کی شائع تحقیق کے مطابق محققین نے موٹاپے ، فیٹی لیور اور پری ڈائبٹیز کا شکار 42 بالغ افراد پر چار سے پانچ ماہ تک کنٹرولڈ ٹرائل کیا، جس میں تمام گروپس کے شرکا نے اپنے ابتدائی وزن کا تقریباً 10 فیصد وزن کم کیا، لیکن کیٹو گروپ کے نتائج غیر معمولی رہے ۔کیٹوجینک غذا استعمال کرنے والے افراد کے جگر کی چربی میں اوسطاً 67 فیصد کمی واقع ہوئی، جبکہ میڈیٹیرین اور پودوں پر مبنی کم چکنائی والی غذاؤں کے گروپس میں یہ کمی 45 فیصد رہی۔ ماہرین نے واضح کیا کہ خون میں شکر کی سطح کا اس حد سے کم ہونا اہم بہتری ضرور ہے ۔
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