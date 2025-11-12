صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
آج   کا   کالم
محمد حسن رضا
اختلافی نوٹ
محمد حسن رضا
تاریخ اشاعت     2025-11-12
27ویں ترمیم کے نشتر

پاکستان ایک بار پھر آئینی بھٹی میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ملک جیسے کسی مستقل لیبارٹری میں بدل چکا ہے جہاں ہر چند برس بعد کوئی نیا فارمولا تیار ہوتا ہے اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ اب یہی نسخہ ریاست کو سنبھالے گا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہے‘ ایک اور جراحی‘ جس کے نشتر اس بار سیاست‘ عدلیہ‘ معیشت اور وفاقی ڈھانچے سب پر چلنے والے ہیں۔ طاقت کے محور بدلنے کی کوششیں‘ اداروں کے درمیان نیا توازن اور آئینی شقوں کے نئے مفاہیم‘ یہ سب مل کر ایک نئے بحران کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ترمیم محض قانونی عبارت نہیں بلکہ ریاستی طاقت کے بہاؤ میں ایک گہرا موڑ ہے۔ دیگر اہم معاملات کی طرح عدلیہ کے ڈھانچے میں جو تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں‘ وہ ماضی کے تمام آئینی تجربات سے زیادہ سنگین نتائج کی حامل دکھائی دیتی ہیں۔ اس ترمیم کے تحت ایک نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی جو آئینی تنازعات‘ وفاق و صوبوں کے اختلافات اور بنیادی حقوق کے مقدمات کیلئے واحد سماعتی فورم بنے گی۔ حکومت کے بقول اس سے انصاف میں شفافیت اور یکسانیت آئے گی لیکن بعض وکلا‘ آئینی ماہرین اور سابق جج حضرات اسے عدلیہ کی آزادی پر کاری ضرب قرار دے رہے ہیں کیونکہ اسی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) یعنی ازخود نوٹس کے اختیار کو محدود کر کے آئینی عدالت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ اختیار تھا جس کے تحت سپریم کورٹ نے کئی بار حکومتوں کو آئینی دائرے میں رہنے پر مجبور کیا‘ انسانی حقوق کے کیس نمٹائے گئے اور طاقتوروں کے احتساب کی راہیں کھلیں‘ اب یہ دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا مؤقف ہے کہ اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا‘ لہٰذا یہ قدم انصاف کے نظام میں توازن لانے کیلئے اٹھایا گیا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ توازن ہے یا ترازو کا پلڑا بدلنے کی کوشش؟ ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کیا ہائیکورٹ سے بھی کم اختیارات رہ جائیں گے؟ موجودہ ڈھانچے میں ہائیکورٹس آئینی‘ انتظامی اور حکومتی معاملات کے خلاف درخواستیں سننے کا اختیار رکھتی ہیں‘ لیکن اب ایک طرف سپریم کورٹ ہو گی‘ دوسری طرف آئینی عدالت۔ ترمیم کے مطابق عائلی اور سول معاملات سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں آئیں گے جبکہ تمام آئینی‘ قانونی اور عوامی مفاد کے معاملات آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے؛ یعنی سپریم کورٹ‘ جو ماضی میں ریاست کے سب سے طاقتور اداروں میں شمار ہوتی تھی‘ اب محض ایک اپیلٹ کورٹ کے طور پر باقی رہ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا آئینی مقام کیا رہ جائے گا؟ وہ عدالت جو 1956ء کے آئین میں فیڈرل کورٹ کے طور پر متعارف ہوئی‘ 1973ء کے آئین میں اعلیٰ عدلیہ کے سب سے مقدس ادارے کی صورت میں ابھری اور جسے وقت کے ساتھ کئی تاریخی فیصلوں نے طاقت بخشی‘ اب اسی عدالت کو اختیارات سے محروم کر دیا جائے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے تاریخ الٹا سفر کر رہی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو کبھی آئینی تشریح کا مرکز تھا اب آئینی عدالت کے زیر سایہ کام کرے گا۔ عدلیہ کے اندر یہ تقسیم نہ صرف ادارہ جاتی انتشار پیدا کرے گی بلکہ انصاف کے عمل میں مزید تاخیر کا سبب بنے گی۔ ایک عام شہری کو اب یہ سمجھنے میں ہی برسوں لگ جائیں گے کہ اس کا مقدمہ کس عدالت میں جانا چاہیے۔
اسی طرح الیکشن کمیشن کی تشکیل میں بھی ایک متنازع طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا۔ اگر حکومت اور اپوزیشن مشاورت میں ناکام ہو جائیں تو حکومت خود ہی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کر سکے گی۔ بظاہر تو یہ تعیناتی کا عمل تیز کرنے کی کوشش ہے مگر اصل میں انتخابی ادارے کو سیاسی اثر میں لانے کی ایک نئی سبیل ہے۔ اپوزیشن اسے 2028ء کے انتخابات سے پہلے سیاسی انجینئرنگ کا آئینی راستہ سمجھتی ہے۔ سب مل کر ایک ایسے آئینی نقشے کی تشکیل کر رہے ہیں جہاں طاقت کی تمام لکیریں ایک مرکز کی طرف سمٹتی جا رہی ہیں۔ قبل ازیں ملک کے آئین میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ ان ترامیم سے کبھی پارلیمان طاقتور ہوئی‘ کبھی عدلیہ‘ کبھی ایوانِ صدر لیکن نقصان میں ہمیشہ عوام رہے ہیں۔ آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ طاقت عوام سے ماخوذ ہے‘ مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام کو طاقت کا سر چشمہ نہیں بلکہ تماشائی بنایا گیا۔ آئین میں ہونے والی کوئی ترمیم یہ نہیں بتاتی کہ انصاف کب سستا اور بروقت ہو گا؟ ضلعی عدالتوں میں برسوں سے زیرِ التوا مقدمات کیسے ختم ہوں گے؟ پراسیکیوشن کا نظام کیسے بہتر ہو گا؟ آبادی کا دباؤ کیسے قابو میں لایا جائے گا؟ نئے صوبے کب بنیں گے تاکہ عوامی مسائل مقامی سطح پر حل ہوں؟ یہ سوال کسی آئینی ترمیم میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ آئینی سیاست کا محور عوام نہیں‘ اختیار ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم پہلی ترامیم سے بھی زیادہ سخت ہو گی۔ جو نکات آج مبہم رکھے گئے ہیں‘ وہ کل واضح لکھ دیے جائیں گے۔ یہی ہمارا آئینی ماڈل ہے‘ پہلے آزمائش‘ پھر فیصلہ۔ طاقت کے یہ کھیل بار بار دہرائے جا تے ہیں کہ آئین کا اصل مقصد عوامی فلاح نہیں بلکہ ادارہ جاتی برتری بن گیا ہے۔
سوال مگر آج بھی وہی ہے جو پچاس سال پہلے تھا‘ طاقت کا اصل مرکز کہاں ہے؟ اسلام آباد کے ایوانوں میں‘ عدلیہ کے کسی کمرے میں یا اُن آئینی شقوں میں جو ہر دہائی بعد نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں؟ یا پھر کہیں اور؟ ستائیسویں ترمیم محض ایک قانونی تبدیلی نہیں‘ یہ آئینی تاریخ کا رخ بدلنے والا ایک موڑ ہے۔ اس سے عدلیہ دو متوازی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک علامتی‘ ایک مؤثر۔ اور شاید پہلی بار عدالت عظمیٰ محض نام کی ''عظیم‘‘ رہ جائے گی۔ مجھے یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے اداروں کو خود کمزور کرکے پھر ان کی عظمت پر تقریریں کرتے ہیں۔ ملک کی آئینی کہانی طاقت کے کھیلوں سے لبریز ہے‘ لیکن اس کے مرکزی کردار‘ عوام اب بھی منظر سے غائب ہیں۔ اور شاید یہی اس ترمیم کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس سارے کھیل میں اہم عہدوں پر بیٹھی شخصیات‘ سیاستدان‘ وکلا‘ بیورو کریٹ‘ تاجر سب ایک جیسے ہو گئے۔ کسی کے ماتھے پر شرم کا پسینہ اور زبان پر حرفِ احتجاج نہیں۔ نہ کسی کو عوام کی فکر‘ نہ ملک کے خزانے کی لوٹ مار کا احساس۔ ہر شخص اپنی پرانی تنخواہ‘ اپنے پرانے مفاد‘ اپنی پرانی کرسی سے چپکا ہوا ہے‘ جیسے یہی بقا کا واحد طریقہ ہو۔ کوئی سچ بولنے‘ قدم بڑھانے کو تیار نہیں‘ سب کے ضمیر ایسے خاموش ہیں جیسے کسی نے اجتماعی طور پر ان کی ریڑھ کی ہڈی نکال دی ہو۔ یہ وہ طبقہ ہے جو خود کو ملک کا دماغ کہتا ہے‘ مگر آج پورا جسم بے حس پڑا ہے اور عوام پھر بھی پوچھ رہے ہیں ''کیا کوئی زندہ بھی ہے یہاں؟‘‘۔
اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی بات کی جائے‘ تو یہ ایک منظم‘ پیشگی منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس کی ڈور کابل اور دہلی سے ہلائی گئی۔ صبح ہی سے افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ''Coming soon Islamabad‘‘ جیسی ٹویٹس کا منظرنامہ اور صبح چھ بج کر 45 منٹ پر طالبان سے منسلک ہینڈلز کی کھلی دھمکیاں واضح اشارے ہیں کہ دشمن نے نہ صرف حملے کی نفسیاتی تیاری کی بلکہ اس کی تشہیر بھی کی۔ ''آماج نیوز‘‘ اور ''خراسان العربی‘‘ جیسے پروپیگنڈا ہینڈلز نے ایسے پیغامات نشر کیے جو اس کارروائی کی ملی بھگت کا عندیہ دیتے ہیں‘ حتیٰ کہ فوجی پریڈ کے دوران لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد جلانے کے بیانیے بھی سامنے آئے۔ یہ محض دہشت گردی نہیں بلکہ ایک منظم بین الاقوامی سازش ہے‘ ریاست کو اس کا جواب پوری قوت کے ساتھ دینا ہو گا۔ افغانستان سے سفارتی تعلقات معطل کرنا‘ مالیاتی ذرائع منجمد کرنا‘ پروپیگنڈا چینلز کی بندش‘ سکیورٹی و دفاعی اداروں کو سخت کارروائی کی پوری آزادی دے کر دہشت گردوں کے سرپرستوں کا معاشی‘ قانونی اور سیاسی استیصال یقینی بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔

