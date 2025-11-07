صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وافی انرجی کے12 ویں تعمیر ایوارڈز میں نوجوان کاروباری افراد کی پذیرائی

  • کاروبار کی دنیا
وافی انرجی کے12 ویں تعمیر ایوارڈز میں نوجوان کاروباری افراد کی پذیرائی

کراچی (بزنس رپورٹر)وافی انرجی پاکستان لمیٹڈ نے 12ویں تعمیر ایوارڈز 2025 کی میزبانی کی۔ تعمیر ایوارڈز میں450 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔

 ان میں سے 30 فائنلسٹس کو منتخب کیا گیا۔  وافی انرجی کے ڈائریکٹر کارپوریٹ اینڈ گورنمنٹ ریلیشنز حبیب حیدر نے کہا کہ فائنلسٹس کی جانب سے پیش کیے گئے متنوع اسٹارٹ اپس اور کاروباری خیالات پاکستان کے ابھرتے ہوئے انٹرپرینیوریل ایکوسسٹم کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر زبیر شیخ نے کہا کہ وافی تعمیرنوجوان تخلیق کاروں کے لیے حقیقی مواقع فراہم کرتا آ رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان میں فٹبال کا فروغ،اے ایف سی کا سنجیدہ اقدامات پر زور

دوسرا ون ڈے ، پاکستان کو شکست،سیریز 1،1 سے برابر

ویسٹ انڈیز کو آخری 5اوورز میں ریکارڈ رنز کے باوجود شکست

سابق کرکٹرز بابراعظم سے حسد کرتے ہیں:اعظم خان

سنگا کپ فٹبال:لیاری فٹبال اکیڈمی نے فائنل میں جگہ بنا

کرسٹیانو رونالڈو نے جلد ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak