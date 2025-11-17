جدید کیپٹل مارکیٹس کا قیام وعلاقائی تعاون ناگزیر، افتخار ملک
علاقائی معیشتیں تنہائی میں کام کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتیں، سارک چیمبر
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبرکے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ ایشیا میں ایسی کیپٹل مارکیٹس کے قیام کیلئے وسیع تر علاقائی تعاون اور جدت کی ضرورت ہے جو سرمایہ کاری کو متحرک کرنے ،لچک کو بڑھانے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں معاون ہو سکیں۔ اتوار کو ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ہوئی جغرافیائی سیاسی اور اقتصادی تبدیلیوں کے دور میں علاقائی معیشتیں تنہائی میں کام کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔
سارک ممالک کے لیے ضروری ہے کہ مالیاتی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنے ، تجارتی رکاوٹوں کو کم اور ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ زیادہ متحرک اور باہم مربوط معاشی منظر نامے کو تشکیل دیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ مربوط کیپٹل مارکیٹوں سے نہ صرف سرحد پار سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا بلکہ یہ ممالک وسائل جمع کرنے ، خطرات کا مقابلہ کرنے اور استحکام وطویل مدتی منافع کے خواہاں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے قابل ہو سکیں گے ۔