صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان معاہدہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستانی ٹیکنالوجی کمپنی نے عالمی سطح پر اپنے قدم مضبوط کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی ایک آئی ٹی کمپنی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرلی ہے۔۔۔

 جس کا باضابطہ اعلان اسٹاک ایکسچینج کو موصول ہونے والی تفصیلات میں کیا گیا ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان معاہدہ 9 دسمبر 2025ء کو طے پایاجو ابتدائی طور پر 3 سال کیلئے نافذ العمل ہوگا۔ دونوں کمپنیاں بحری سلامتی،میری ٹائم کنیکٹیوٹی، انٹرنیٹ آف تھنگز اور ارتھ آبزرویشن جیسے جدید اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں مشترکہ طور پر خدمات فراہم کریںگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak