صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسز، یوٹیلٹیز اور نوکریوں کی کٹوتی کا مسئلہ بڑھ رہا ،ماہرین

  • کاروبار کی دنیا
ٹیکسز، یوٹیلٹیز اور نوکریوں کی کٹوتی کا مسئلہ بڑھ رہا ،ماہرین

آئی ایم ایف پروگرام ملکی ترجیحات سے جزوی ہم آہنگ ،امان پراچہ ودیگر

کراچی (این این آئی)اقتصادی ٹیم آئی ایم ایف کے استحکام کے ایجنڈے پر مرکوز ہے تو دوسری جانب ورکنگ فیملیز کیلئے بہتر مستقبل کے امکانات دن بدن کم ہونے لگے ہیں، ٹیکسز، یوٹیلٹیز کی قیمتوں میں اضافہ اور نوکریوں کی کٹوتی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے ۔پاپام کے سابق چیئرمین مشہود علی خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں کا سیاسی طور پر غیر جانبدار نہ ہونا اور بار بار بیل آٹس نے اقتصادی خودمختاری، صنعتی اور شمولیاتی ترقی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔

نائب صدرفیڈریشن امان پراچہ نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام ملکی ترجیحات سے جزوی طور پر ہم آہنگ ہیں، اگرچہ یہ فوری استحکام کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ طویل مدتی ترقی، روزگار کی تخلیق اور غربت کے خاتمے کے اہداف سے متصادم ہیں۔ عبدالرشید ابڑونے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام صرف ایک ایمرجنسی استحکام کا اوزار ہے۔ حنیف لاکھانی نے کہا کہ جب کوئی ملک پریشانی میں ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کی طرف مایوسی کے عالم میں جاتا ہے ، تو اسے آئی ایم ایف کی پالیسیوں پر عمل کرنا پڑتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

انقرہ :طیارہ گر کر تباہ ، لیبیا کے آرمی چیف جاں بحق

صدر کے اعزاز میں گورنرکربلا کا ظہرانہ، روضہ حضرت علی ؓ پر حاضری

امریکی صدر کا اپنے نام کے جدید جنگی جہاز ’ ٹرمپ کلاس‘بنانیکا اعلان

لندن :فلسطین کی حمایت میں احتجاج ، گریٹا تھنبرگ گرفتار و رہا

مزید2بھارتی شہروں میں بنگلہ دیشی ویزا دفاتر بند

چین نے جاپان کے 46 فضائی روٹس منسوخ کر دئیے

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak