ڈالر3پیسہ سستا،تولہ سونا 500 روپے مزید مہنگا
تولہ سوناپہلی بار4 لاکھ 73 ہزار 362 ،دس گرام4 لاکھ 5 ہزار831پرجاپہنچا چاندی کی فی تولہ قیمت 240 روپے بڑھ کر7945روپے کی بلند سطح پر جاپہنچی
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کوبھی ڈالر کی قدرگھٹ گئی۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک می ڈالر 3پیسے کی کمی سے 280.17 روپے پربند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 5 ڈالر کے اضافے سے 4510 ڈالر فی اونس کی ریکارڈ سطح پر جاپہنچا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 500 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 73 ہزار 362 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 429 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 5 ہزار831 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 2 ہزار روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 72 ہزار 862 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی تھی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 240 روپے کے اضافے سے 7 ہزار 945 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی۔ علاوہ ازیں عالمی منڈی میں سونے ، چاندی اور پلاٹینم کی قیمتیں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں کیونکہ سال کے اختتام پر مارکیٹ میں سرمائے کی کمی ، سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی، امریکی شرح سود میں مزید کٹوتیوں کی توقعات اور بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل کشیدگی نے قیمتی دھاتوں کی قیمتوں کو بڑھادی ہیں۔