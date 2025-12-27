ایشیز سیریز : باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز 20 وکٹیں گرگئیں
آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں152رنز پر آؤٹ ،جوش ٹنگ کی 5 وکٹیں،جواب میں انگلش ٹیم محض 110 رنز پر ڈھیر،نیسر کے 4 شکار دن کے اختتام پر آسٹریلیا کے دوسری اننگز میں بغیر نقصان کے 4رنز،46رنز کی برتری ،میچ پانچ دن تک جاری رہنے کے امکانات معدوم
میلبورن (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایشز سیریز کے چوتھے اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں پہلے ہی دن 20 وکٹیں گر گئیں۔ٹیسٹ کے پہلے دن ہی بڑی تعداد میں وکٹیں گرنے سے اس کے پانچ دن تک جاری رہنے کے امکانات معدوم ہوگئے ہیں۔انگلش کپتان بین سٹوکس نے میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، آسٹریلیا کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 152رنز پر آؤٹ ہوگئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے مائیکل نیسر 35 رنز بناکر نمایاں رہے جبکہ عثمان خواجہ نے 29 رنز بنائے ۔ انگلینڈ کے جوش ٹنگ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور گس ایٹکنسن نے وکٹیں لیں۔جواب میں انگلینڈ کی ٹیم محض 110 رنز پر ہی ڈھیر ہوگئی اور آسٹریلیا نے42رنز کی برتری حاصل کرلی۔انگلش ٹیم کی جانب سے ہیری بروک41رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ گس ایٹکنسن نے 28 رنز بنائے۔
آسٹریلیا کے مائیکل نیسر نے 4اور سکاٹ بولینڈ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔پہلے دن کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 4 رنز بنائے اور انگلینڈ کیخلاف 46 رنز کی برتری حاصل کرلی ہے ۔دوسرے دن کے کھیل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق ہفتہ کی صبح 4 بجکر 30 منٹ پر ہوگا۔واضح رہے کہ میزبان آسٹریلوی ٹیم کو مہمان انگلینڈ کے خلاف پانچ ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ایشیز سیریز میں 0-3 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے ۔ کینگروز نے پہلے ٹیسٹ میچ میں مہمان انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی، برسبین میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی میزبان آسٹریلوی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے مات دی تھی جبکہ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں 82 رنز سے شکست دے کر ایشز سیریز میں فیصلہ کن برتری قائم کرلی تھی۔