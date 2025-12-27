صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت صنعت و تجارت کو حقیقی ریلیف فراہم کرے ،پیاف

  • کاروبار کی دنیا
حکومت صنعت و تجارت کو حقیقی ریلیف فراہم کرے ،پیاف

پالیسی تسلسل،توانائی قیمتوں میں کمی ناگزیر،ٹیکس نظام سادہ بنایاجائے،میاں سہیل

لاہور(آن لائن) پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ (پیاف)کے پیٹرن اِن چیف میاں سہیل نثار نے کہا ہے کہ حکومت صنعت و تجارت کو حقیقی ریلیف فراہم کرے ،ملک میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پالیسیوں میں تسلسل، کاروبار دوست اصلاحات اور توانائی کی قیمتوں میں کمی ناگزیر ہے ۔اپنے بیان میں کہا کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتیں کئی گنا زیادہ ہیں، مہنگی توانائی، بلند شرح سود اور غیر یقینی معاشی صورتحال نے صنعتکاروں اور تاجروں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔ پیاف قیادت کا کہنا تھا کہ حکومت صنعت و تجارت کے لیے جامع ریلیف پیکیج کا اعلان کرے ، ٹیکس نظام کو سادہ اور شفاف بنایا جائے اور ایس ایم ایز کو آسان فنانسنگ فراہم کی جائے تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اور معیشت کو استحکام حاصل ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

مینڈک میں کینسر کو ختم کرنے والا علاج دریافت

زمین کی گہرائیوں میں پانی کے وسیع ذخائر ہونیکا انکشاف

2ڈالر کے ٹکٹ پر1.8ارب ڈالر جیتنے والا امریکی

سگریٹ نوشی ترک کروانے میں موبائل فون مددگار قرار

20ہزار ٹوتھ پکس سے17.32فٹ اونچا ایفل ٹاور تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak