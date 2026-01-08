صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلا ہانگ کانگ کنونشن کمپلائنٹ شپ ری سائیکلنگ یارڈفعال

  • کاروبار کی دنیا
پہلا ہانگ کانگ کنونشن کمپلائنٹ شپ ری سائیکلنگ یارڈفعال

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی میری ٹائم تاریخ میں ایک اہم اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے ، جہاں ملک کا پہلا ہانگ کانگ کنونشن کمپلائنٹ شپ ری سائیکلنگ یارڈ باضابطہ طور پر فعال ہو گیا۔

اس موقع پرمنعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چوہدری نے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے لیے باعثِ فخر اور میری ٹائم شعبے میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے ۔وفاقی وزیر نے کہا کہ گڈانی ماضی میں دنیا کے بڑے شپ بریکنگ مراکز میں شمار ہوتا تھا،تاہم وقت کے ساتھ یہ صنعت زوال کا شکار ہوئی، اب حکومت نے شپ بریکنگ کے شعبے کو دوبارہ زندہ کرنے کا عملی آغاز کر دیا ہے اور تمام بین الاقوامی معیار کے مطابق اس صنعت کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔انہوں نے واضح کیا کہ پرانے طرزِ فکر اور روایتی طریقوں کے ساتھ عالمی منڈی میں مقابلہ ممکن نہیں، اس لیے جدید، محفوظ اور ماحول دوست طریقوں کو اپنانا ناگزیر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تیل کی جنگ میں تیزی:امریکانے روسی آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا وینزویلا سے کروڑوں بیرل تیل لینے کا اعلان یہ غنڈہ گردی:چین،عالمی منڈی میں قیمتیں گرگئیں

اسلام آباد میں چینی شہریوں کیلئے خصوصی حفاظتی یونٹ،دہشتگردی کیخلاف تعاون بڑھائیں گے:چین

سندھ :کچے میں ڈاکوؤں کیخلاف بڑا آپریشن شروع،پنجاب پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ

کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پروگرام لانچ،ہر شعبہ میں خود کفیل ،سہولیات گھر تک پہنچائیں گے:مریم نواز

بند کمروں کے فیصلے خطرناک،قوم کو اعتماد میں لے کر آپریشنز کریں:سہیل آفریدی

اپوزیشن لیڈر کا تقرر،سیاسی کارکنوں کو رہا،میڈیا سنسرشپ ختم کریں:قومی ڈائیلاگ اعلامیہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak