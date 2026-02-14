صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور چین کی زرعی و لائیواسٹاک شعبے میں تاریخی شراکت داری

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان اور چین کی زرعی و لائیواسٹاک شعبے میں تاریخی شراکت داری

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستان اور چین کے زرعی و لائیوسٹاک شعبہ میں شراکت داری میں اہم سنگِ میل عبور ہوا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پاکستان اور چین نے لائیوسٹاک اور زرعی تعاون میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

یہ پیشرفت جنوری میں چینی وفد کے پاکستان دورے اور 2026 چین-پاکستان ایگریکلچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے بعد سامنے آئی۔چین کے جینان اینیمل ہسبنڈری انڈسٹری کرافٹسمین کالج نے پاکستان میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور گو ڈیری کے ساتھ دو اہم معاہدے کیے ۔یہ معاہدے پاکستان-چین اینمیل ہسبنڈری اور ویٹرنری ٹیکنالوجی سینٹرکے قیام کی راہ ہموار کریں گے ۔چین کا یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینمیل سائنسز کے ساتھ مشترکہ تربیتی بیس قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چور دکان سے زیورات چرا کر گدھے پر بیٹھ کر فرار

اونٹوں کا مقابلہ حسن، بوٹوکس والے اونٹ مقابلے سے باہر

بھارت:فالوورز نہ آنے پر 10یوٹیوبر نے اپنا سٹوڈیو جلا دیا

10 سالہ بچی نے تہواروں پر جمع رقم سے سونا جمع کرلیا

کیا انسانوں میں خود غرضی کا جذبہ کم کیا جا سکتا ہے

ہیئر ایکسٹینشنز میں سرطانی کیمیکلز کی موجودگی کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak