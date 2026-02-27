صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارما کمپنی کارئیل اسٹیٹ شعبے میں داخل ہونے کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
فارما کمپنی کارئیل اسٹیٹ شعبے میں داخل ہونے کا اعلان

ابتدائی مرحلے میں 7ارب روپے تک کی سرمایہ کاری کی جائیگی،کمپنی

کراچی(بزنس رپورٹر)سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے گرین سگنل ملنے کے بعد ملکی فارما کمپنی نے پہلی بار تعمیراتی اور رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں داخل ہونے کا باضابطہ اعلان کردیا ۔کمپنی نے یہ پیش رفت پی ایس ایکس کو ارسال کردہ خط میں شیئر کی جسکے مطابق ابتدائی مرحلے میں 7 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔کمپنی کے مطابق یہ اس کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ وہ اپنے بنیادی فارما بزنس کے علاوہ رئیل اسٹیٹ اور تعمیراتی منصوبوں میں براہِ راست سرمایہ کاری کرے گی۔

اس مقصد کے لیے ایک ذیلی کمپنی قائم کی جائے گی جو منصوبوں کے آغاز، ترقی اور تکمیل کی ذمہ دار ہوگی۔خط کے مطابق پہلا پراجیکٹ لاہور کے ہالی وڈ روڈ پر شروع کیا جائے گا ۔دوسرا منصوبہ لاہور کے علاقے خیابانِ ظفر میں کمپنی کی اپنی اراضی پر لانچ کیا جائے گا، جسے سرمایہ کاروں کے لیے ایک پریمیم لوکیشن قرار دیا جارہا ہے ، تیسرا بڑا منصوبہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متصل کمپنی کی ملکیتی اراضی پر شروع کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak