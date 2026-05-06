صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درآمدات بڑھنا، برآمدات کا کم ہونا معیشت کیلئے خطرہ ، تاجر رہنما

  • کاروبار کی دنیا
درآمدات بڑھنا، برآمدات کا کم ہونا معیشت کیلئے خطرہ ، تاجر رہنما

ملک کے بڑھتے تجارتی خسارے پرکاٹی، ایف پی سی سی آئی صدور کوتشویش حکومت ایسی پالیسیاں متعارف کرائے جن سے برآمدات میں اضافہ ہو، گفتگو

کراچی (کامرس رپورٹر)درآمدات کے بڑھنے اور برآمدات میں کمی کو تاجر رہنماؤں نے معیشت کیلئے خطرہ قرار دیدیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خسارہ مالی سال 2026کے پہلے 10ماہ میں 20.28 فیصد اضافے کے ساتھ 32 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ؛ جوکہ ملکی معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے ۔انہوں نے معاشی پالیسی سازوں سے فوری اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو مستحکم کرنے اور زرمبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے برآمدات کے شعبے کو فوری اور مؤثر مراعات دینا ناگزیر ہے۔

ادارہ شماریات منگل کو جاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2026 کے ابتدائی 10 ماہ میں درآمدات تقریباً 7 فیصد اضافے کے ساتھ 57.19 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ادھر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد اکرام راجپوت نے ملک کے بڑھتے تجارتی خسارے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ درآمدات میں مسلسل اضافہ اور برآمدات میں سست روی معیشت کیلئے خطرہ ہے اپریل 2026 کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر جانا انتہائی تشویشناک ہے ، جو نہ صرف گزشتہ کئی برسوں کی بلند ترین سطح ہے بلکہ اس سے ملکی زرمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکار محبت نہیں دولت کیلئے شادی کرتے : نورا فتیحی

کپیل شرما کا پاکستانی کامیڈین امان اللہ کو خراج عقیدت

خلیل الرحمن قمر نے بیٹے دراب خلیل کا دعوی مسترد کر دیا

مائیکل جیکسن موت کے بعد بھی سٹریمنگ پر نمبر 1آرٹسٹ

ہر طرف سے الزامات سہتا ہوں:دلجیت دوسانجھ

ذاتی باتیں شوہروں کیساتھ شیئر نہ کریں : فضیلہ قاضی

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak