منی پاکستان میں اپنی نئی مکمل الیکٹرک ماڈل فیملی کے ساتھ پہنچ گئی
کراچی(بزنس ڈیسک)منی پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہو رہی ہے جو اس برانڈ کے لیے ایک ایسے ملک میں نئے باب کی نشاندہی کرتی ہے جہاں مضبوط طویل مدتی صلاحیت اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا پریمیم موبیلٹی منظر نامہ موجود ہے۔
بی ایم ڈبلیو گروپ مڈل ایسٹ کی جانب سے دیوان موٹرز کے اشتراک سے متعارف کرائی گئی، نئی جنریشن منی گاڑیاں اب پہلی بار مقامی صارفین کے لیے دستیاب ہیں۔مارکیٹ میں یہ داخلہ مکمل الیکٹرک ماڈل پورٹ فولیو سے متعین ہے جس میں منی کوپر الیکٹرک، منی ایس مین اور منی کنٹری مین الیکٹرک شامل ہیں۔ ایک نئے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم پر تیار کی گئی نئی منی فیملی مخصوص ڈیزائن، ایک بھرپور ڈیجیٹل تجربہ اور مقامی طور پر اخراج سے پاک موبیلٹی کو یکجا کرتی ہے جو شہری ماحول اور بدلتی ہوئی صارف توقعات کے مطابق ڈھالی گئی ہے ۔ نئی منی فیملی میں انفرادیت اور ذاتی اظہار پر مضبوط توجہ دی گئی ہے ۔ ڈینس اوبر مائرہیڈ آف منی مڈل ایسٹ نے کہا کہ منی پاکستان میں مزید اظہار انگیز، کنکٹڈ اور ڈیزائن پر مبنی گاڑیوں کی واضح طلب دیکھ رہی ہے۔
اپنی نئی نسل کے ساتھ برانڈ ایک مکمل الیکٹرک پورٹ فولیو کے ذریعے جواب دے رہا ہے جو جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ایک بدیہی یوزر تجربے کے ساتھ یکجا کرتا ہے ، جبکہ جدید انداز میں منی کی مخصوص ڈرائیونگ فیلنگ کو برقرار رکھتا ہے ۔پاکستان میں منی کا داخلہ دیوان موٹرز کے ساتھ اس کی طویل المدتی شراکت داری کے ذریعے ممکن ہوا ہے ، جو 2004 سے ملک میں بی ایم ڈبلیو گروپ گاڑیوں کے سرکاری درآمد کنندہ ہیں۔ زعیم الحق ڈائریکٹر آپریشنز دیوان موٹرز نے کہا کہ یہ لانچ صرف پروڈکٹ متعارف کرانے سے بڑھ کر ہے ۔ یہ طویل المدتی تعلقات، مضبوط ریٹیل بنیادوں اور مسلسل مارکیٹ ترقی پر مبنی ایک پریمیم اور مقامی طور پر متعلقہ صارف تجربہ فراہم کرنے کے ہمارے عزم کی نمائندگی کرتا ہے ۔