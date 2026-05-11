صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان سے دہشتگردی جاری، بنوں واقعہ پلانٹڈ:نجم سیٹھی

  • پاکستان
افغانستان سے دہشتگردی جاری، بنوں واقعہ پلانٹڈ:نجم سیٹھی

دشمن نے پلاننگ کرکے جشن منانے پر پیغام دیا،ایسے واقعات پر توجہ دینی چاہئے انڈیا چاہتاپاکستان کو اونچائی سے نیچے کھینچا جائے : ’’آج کی بات سیٹھی کے ساتھ‘‘

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئرتجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پا کستان کے بیرونی معاملات بہت اچھے جارہے ہیں، 100 میں سے 120نمبر مل رہے ہیں، مگر اندرونی معاملات اچھے نہیں،بنوں میں دہشتگر دی سے 15پولیس اہلکار شہید ہوگئے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ’’آج کی بات سیٹھی کے ساتھ‘‘میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اس واقعہ میں ٹی ٹی پی والے ہی ملوث ہوسکتے ہیں اورکون ہو سکتا ہے ، ٹی ٹی پی نہیں ہے تو پھر خراسان والے ہونگے ،سوال یہ ہے کہ ایکسٹرنل سکیورٹی تو مضبوط ہو گئی ،انٹرنل کا کیا حال ہے ۔یہ بھی خبریں آرہی ہیں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور انکے ساتھیوں کیخلاف دوبارہ کائونٹر ایکشن لے رہے ہیں، افغانستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں،ابھی تک افغانستان سے دہشتگردی ختم نہیں ہوئی، بنوں کاواقعہ چھوٹا نہیں،یہ پلانٹڈ آپریشن تھا،یہ ایسا نہیں جو اٹھ کر آیا کردیا،یہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ جب آپ جشن منارہے ہیں،آپ کو پیغام دیا ہے ،ایسے واقعات پر توجہ دینی چاہئے ،یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انکے پیچھے کونسے عوامل ہیں۔جب آپ جشن منارہے ہیں،دنیا آپ کی تعریفیں کررہی ہو،عالمی سطح پر آپ کا اہم رول بن گیا ہو۔

اس وقت جب آپ انٹرنیشنل امپریشن دینا چاہتے ہوں،وہ ایک ہی ملک ہے وہ ہے انڈیا، میں سازشی تھیوری پر یقین نہیں رکھتا، صرف فکس کے اوپر جاتا ہوں،ابھی دو فکس بڑے واضح ہیں، ایک یہ کہ انڈیا نے پھر الزام لگانے شروع کردئیے ہیں کہ حالانکہ جو آخری دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے اوربیشتر لوگوں کے مطابق وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس لئے اس پر انڈیا کوسپورٹ نہیں ملی کسی سے ، جسکی بنیاد پر اس نے سندور آپریشن شروع کیا تھا، بنوں جیسا واقعہ بلوچستان میں بھی ہوسکتا ہے ،یہ اسلئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت انڈیا میں بڑی دلچسپ تبدیلیاں ہوئی ہیں، انڈیا کے نئے چیف آف ڈیفنس سیکرٹری ریٹائر ڈلیفٹیننٹ جنرل کو لگایا گیاہے ،یہ وہ جنرل ہیں جنہوں نے کشمیر اور پاکستان بارڈر پر ڈیوٹی کی، اسکے بعد وہ نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے دفتر میں کام کرتے رہے ،اجیت نے ان کو اپنے بندے کو ہیڈآف سکیورٹی اینڈ ڈیفنس لگوا دیا،یہ بڑی اہم پیشرفت ہے ، اسکا مطلب ہے کہ اجیت دوول کی ڈاکٹرائن افینسیو ڈیفنس ہے اوروہ چلے گی ،وہاں صورتحال یہ بن رہی ہے ،وہ کہتے ہیں آپریشن سندور جاری ہے مگر موقع ڈھونڈ رہے ہیں اور اسکی تیاریاں کررہے ہیں،میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشتگردی کا واقعہ بنوں میں ہو یا بلوچستان میں ،یہ انڈیا کے منصوبے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈا جائے پھر سے ، پاکستان جو اتنی اونچائی سے اڑ رہا ہے اس کوپھر نیچے کھینچا جائے ،دنیا کو بتایا جائے نہیں نہیں، یہ تو بالکل نہیں ،آپ لوگ کن سے بات کررہے ہو، اس وقت پاکستان کا وقار بنا ہوا ہے ، لوگ پسند کررہے ہیں، اس سب کوملیا میٹ کیا جائے ،اس سارے علاقہ کو سٹیٹ آف وار ڈیکلیئر کیا جائے تاکہ ہم پاکستان کو انڈر پریشر رکھیں،میراخیال ہے اجیت دوول کی ڈاکٹرائن مزید جارحانہ ہو گی، انڈیا تیاریاں کرے گا اپنا بدلہ لینے کیلئے ، ان کوآپریشن سندورمیں شکست ہوئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

روئی کے بھاؤ میں تیزی،نرخ 23ہزارروپے من ریکارڈ

ملک بھر میں آٹا مہنگا، کراچی کے شہری سب سے زیادہ متاثر

فیصل بینک اور اوینزا سلوشنز میں ڈیجیٹل اشتراک مستحکم

معیشت استحکام کے آثار دکھا رہی ہے ، صدرایف پی سی سی آئی

انجمن تاجران کابجٹ میں تاجروں کو ریلیف دینے کا مطالبہ

مضبوط معیشت ودفاع قومی استحکام کیلئے ناگزیر ، میاں کاشف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak