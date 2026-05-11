قیدی خواتین کی مدد کیلئے کم کارڈیشین جیل پہنچ گئیں
کیلیفورنیا (آئی این پی) امریکی ٹی وی سٹار، ماڈل و اداکارہ کِم کارڈیشین مدرز ڈے پر جیل میں قید خواتین کی مدد کے لیے پہنچ گئیں۔
45سالہ کِم کارڈیشین دو فلاحی تنظیموں کے ہمراہ ریاست کیلیفورنیا کی جیل میں قید 50 خواتین کی مدد کے لیے پہنچیں تاکہ یہ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ مدرز ڈے منا سکیں۔اس حوالے سے کِم کارڈیشین نے کہا کہ کئی مجبور خواتین ایسی ہیں جو کئی سال سے اپنے بچوں اور خاندان والوں سے دور ہیں، جنہیں ہم عام طور پر عام سی بات سمجھتے ہیں۔کِم کارڈیشین نے اس موقع پرآرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ان کا تعاون میرے لیے اعزاز کی بات ہے ، جن کی وجہ سے قیدی خواتین اپنے بچوں کو تھام سکیں گی، ان کے ساتھ مسکرا سکیں گی اور دوبارہ اپنے خاندان سے مل سکیں گی۔