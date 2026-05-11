صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپٹ نمائش کیلئے فنڈز کی عدم منظوری پر مینوفیکچررز کو تشویش

  • کاروبار کی دنیا
کارپٹ نمائش کیلئے فنڈز کی عدم منظوری پر مینوفیکچررز کو تشویش

اکتوبر کی تاریخیں مقرر،چین میں نمائش کیلئے ٹڈاپ کی سبسڈی بھی التوا کا شکار

لاہور(آئی این پی)کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے رواں سال اکتوبر میں شیڈول ہاتھ سے بنے قالینوں کی 42ویں عالمی نمائش کیلئے فنڈزکی منظوری نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی ایونٹ کی تیاریوں اور غیر ملکی خریداروں سے بروقت رابطوں کیلئے بلا تاخیر فنڈز کی منظوری نا گزیر ہے ،18نمایاں ایکسپورٹرز جولائی میں چین میں منعقد ہونے والی عالمی نمائش میں شرکت کیلئے رجسٹریشن کرا چکے ہیں تاہم ٹڈاپ کی جانب سے سبسڈی کا معاملہ بھی تاحال التواء کا شکار ہے۔

جس سے پاکستان کے اپنی مصنوعات کی تشہیر کیلئے بڑے پلیٹ فارم سے محروم رہنے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس چیئرمین میاں عتیق الرحمن کی صدارت میں منعقد ہوا ۔ اجلاس میں شرکاء نے طویل مشاورت کے بعد ہاتھ سے بنے قالینوں کی تین روزہ 42ویں عالمی نمائش کیلئے 6سے 8اکتوبر 2026تاریخوں کا فیصلہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

خواہشوں کا مل جانا، خواہشوں کو مار دیتا ہے : صبا قمر

قیدی خواتین کی مدد کیلئے کم کارڈیشین جیل پہنچ گئیں

محبت کے لیے کیریئر قربان نہیں کرسکتی:دنانیر مبین

بعض اوقات خاموشی بہتر،اورنگزیب لغاری کا فردوس کیلئے پیغام

شوبز شخصیات لباس کے انتخاب میں حدود کا خیال رکھیں:فضا علی

غریب کا خودکشی کرنا باقی،بلال قریشی کا مریم نواز پر طنز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak