صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مئی میں ریکارڈ4.3 ارب ڈالر ترسیلات موصول

  • کاروبار کی دنیا
مئی میں ریکارڈ4.3 ارب ڈالر ترسیلات موصول

ماہانہ بنیادوں پر 20،سالانہ 15.4 فیصد اضافہ ہوا،اسٹیٹ بینک

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)مئی میں کارکنوں کی ترسیلات زر کی مد میں ریکارڈ 4.3 ارب امریکی ڈالر موصول ہوئے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی 2026 میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 20.2 فیصد جبکہ سالانہ بنیادوں پر 15.4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔  مئی کے دوران 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئیں جو ایک نئی ریکارڈ سطح ہے ۔مجموعی طور پر جولائی تا مئی مالی سال 2025-26 کے دوران کارکنوں کی ترسیلات زر 9.2 فیصد اضافے کے ساتھ 38.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یہ حجم 34.9 ارب ڈالر رہا تھا۔مئی 2026 کے دوران ترسیلات زر کا سب سے بڑا حصہ سعودی عرب سے موصول ہوا جہاں سے 1 ارب 25 ملین ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات سے 1 ارب 6.6 ملین ڈالر، برطانیہ سے 645.5 ملین ڈالر اور امریکا سے 349.8 ملین ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئیں۔ مسلسل بڑھتی ہوئی ترسیلات زر نے نہ صرف مئی 2026 میں نئی ریکارڈ سطح قائم کی بلکہ ابتدائی 11 ماہ کے دوران مجموعی ترسیلات زر کو بھی نمایاں طور پر بڑھا دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کی ایسی تربیت کریں وہ اہم فیصلے دانشمندی سے کرسکیں:ندا یاسر

ماہرہ خان کی لندن میں شاہ چارلس سے ملاقات

کرن تعبیر کی سرجری کامیاب سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر

ایشوریا کی ابھیشیک کیساتھ ایک بار پھر کام کرنے کی خواہشمند

پیسے کیلئے اب اداکار بھی انفلوئنسرز بن گئے :حاجرہ یامین

جویریہ سعود نے حج کے سفر کے دوران یادگار واقعہ بیان کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak