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ڈاؤلینس اور آرچیلک نے شراکت داری کے دس سال مکمل کرلئے

  • کاروبار کی دنیا
ڈاؤلینس اور آرچیلک نے شراکت داری کے دس سال مکمل کرلئے

کراچی (بزنس ڈیسک) ڈاؤلینس کو آرچیلک گروپ کا حصہ بنے دس سال مکمل ہوگئے۔ ترکیہ کے معروف ہوم اپلائنسز گروپ آرچیلک نے 2016 میں ڈاؤلینس کی ملکیت حاصل کی تھی۔

گزشتہ ایک دہائی کے دوران اس شراکت داری کا بنیادی مقصد ترکیہ سے جدید ٹیکنالوجی اور مہارت پاکستان منتقل کرنا اور مقامی انجینئرنگ ٹیلنٹ کو فروغ دینا رہا ہے۔ڈاؤلینس کے حصول کے بعد سے آرچیلک پاکستان میں 14 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسرڈاؤلینس عمر احسن خان نے کہاکہ دس سال قبل آرچیلک نے پاکستان اور ڈاؤلینس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اس اعتماد نے ہمارے کام کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے ۔ آج ہمارے انجینئرز دیگر بین الاقوامی مارکیٹس کے لیے مصنوعات ڈیزائن کر رہے ہیں۔

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