صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی کمپنیوں کو آٹو مکینیکا استنبول 2027 میں شرکت کی دعوت

  • کاروبار کی دنیا
پاکستانی کمپنیوں کو آٹو مکینیکا استنبول 2027 میں شرکت کی دعوت

کراچی (این این آئی) ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ) نے پاکستانی کمپنیوں کو آٹو مکینیکا استنبول 2027 میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے رعایتی نرخوں پر نمائشی اسٹالز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔

آٹو موٹیو آفٹر مارکیٹ، آٹو پارٹس اور سروس انڈسٹری کی یہ اہم تجارتی نمائش 24 سے 27 مارچ 2027 تک ترکیہ کے شہر استنبول کے تویاپ فیئر کنونشن اینڈ کانگریس سینٹر میں منعقد ہوگی۔چار روزہ نمائش عالمی آٹو موٹیو انڈسٹری سے وابستہ اداروں کو یورپ، مشرقِ وسطیٰ، افریقہ اور دیگر اہم منڈیوں تک رسائی، بین الاقوامی کاروباری روابط کے فروغ اور صنعتی تعاون کے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ نمائش کے 2026 کے ایڈیشن میں 130 ممالک نے شرکت کی، جبکہ 41 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1,400 نمائش کنندگان نے اپنی مصنوعات اور جدید حل پیش کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی دریافت کر لی گئی

اٹلی ، 2ہزار سال پرانی نایاب عطر کی بوتل دریافت

امریکا:شہریوں کا انوکھا احتجاج، مجسمہ کھِسکانے کیلئے جمع

11،11 سیل ، 450روپے میں پورا فلیٹ خرید لیا

نویں جماعت میں اچھے نمبر،بیٹے کیلئے بی ایم ڈبلیو کا تحفہ

ایرانی دکاندار کی نیتن یاہو سے مشابہت ، گاہکوں کا بائیکاٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak