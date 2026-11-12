صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی دریافت کر لی گئی

  • عجائب دنیا
امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی دریافت کر لی گئی

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی پکڑی گئی، مچھلی کا غیر معمولی زرد نارنجی رنگ دراصل پیدائشی حیاتیاتی کیفیت کا نتیجہ ہے ۔

حکام کے مطابق یہ مچھلی جس کا تعلق مقامی نسل بربوٹ سے ہے ، اوسویگو ہاربر میں آبی حیات کی حملہ آور اقسام سے متعلق معمول کے ایک سروے کے دوران پکڑی گئی۔ ماہرین حیاتیات نے فوری طور پر اس آبی جانور کے غیر معمولی رنگ کو محسوس کیا۔ادارے نے بتایا کہ یہ دریافت اس لیے بھی اہم ہے کہ جھیل میں بربوٹ مچھلیوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور یہ نسل عموماً بندرگاہ (نیویارک ہاربر) کے مقابلے میں زیادہ گہرے اور ٹھنڈے پانیوں میں رہتی ہے ۔ اوسویگو ہاربر میں ماہی گیری کے سروے کے دوران بربوٹ مچھلی کی موجودگی کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت ہے ، تاہم اس سے قبل چند ماہی گیروں کی جانب سے بھی اس مچھلی کو پکڑے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دانش تیمور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کام کرنے کی شرائط بتا دیں

جانوروں کی محبت سے بچوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی:ثانیہ سعید

کردار کو حقیقی روپ دینے کیلئے اداکارہ ہما قریشی نے سر منڈوا لیا

سابق شوہر نے پہلے ماہ میں ہی 50 لاکھ لیے تھے :مایا خان

پاکستانی گانا الفاظ میرا پسندیدہ گانا ہے :اننیا پانڈے

میں پتھر کیساتھ بھی اداکاری کر سکتا ہوں:عدنان جیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak