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11،11 سیل ، 450روپے میں پورا فلیٹ خرید لیا

  • عجائب دنیا
11،11 سیل ، 450روپے میں پورا فلیٹ خرید لیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں آن لائن شاپنگ سیل فیسٹیول 11، 11 یا ڈبل الیون بہت مقبول ہے جس کے دوران متعدد اشیا کم داموں پر فروخت کی جاتی ہیں۔

مگر اس بار تو وہاں ایک گھر ہی صرف 11 یوآن (450 پاکستانی روپے سے زائد) میں فروخت کر دیا گیا۔جی ہاں واقعی چینی صوبے Heilongjiang کے شہر ہیگانگ میں ڈبل الیون فیسٹیول کے موقع پر یہ فلیٹ نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ جائیداد کی ملکیت اپنے نام کروانے کے لیے مزید 2 ہزار یوآن بھی ادا کرنا ہوں گے ۔اس شہر کی پراپرٹی ایپس کے تخمینے کے مطابق وہاں سیکنڈ ہینڈ فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو 40 ہزار یوآن کے قریب ہوتی ہے ۔فلیٹ نیلام کرنے والے ادارے کے ایک منیجر نے بتایا کہ یہ معاہدہ ڈبل الیون پروموشن کے تحت آن لائن ای کامرس کمپنی سے ہوا تھا جو قیمت کے فرق کو پورا کرے گی۔

 

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