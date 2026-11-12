پاکستانی گانا الفاظ میرا پسندیدہ گانا ہے :اننیا پانڈے
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ اننیا پانڈے نے پاکستانی موسیقی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مقبول پاکستانی گانے الفاظ کو اپنا پسندیدہ گانا قرار دے دیا۔
پاکستانی گلوکار حمزہ ملک اور زین زوہیب کے اشتراک سے تیار کردہ اس گانے کی تعریف اننیا پانڈے نے سوشل میڈیا پر کی، جس کے بعد پاکستانی موسیقی ایک بار پھر سرحد پار توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔اننیا پانڈے نے اپنی سٹوری پر ایک تصویر شیئر کی اور تصویر کے پس منظر میں پاکستانی گانا الفاظ سنائی دے رہا ہے ۔انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ یہ میرا پسندیدہ گانا ہے ۔
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