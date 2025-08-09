صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری گریجویٹس و پیرا ویٹس کیلئے انٹرنشپ پروگرام شروع

  فیصل آباد
ویٹرنری گریجویٹس و پیرا ویٹس کیلئے انٹرنشپ پروگرام شروع

پیرمحل(نمائندہ دنیا ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت محکمہ لائیو سٹاک نے 60کروڑ روپے کی لاگت سے 1000ویٹرنری گریجویٹس و پیرا ویٹس کے لئے انٹرنشپ پروگرام شروع کردیا۔

جس میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا کوٹہ 6ویٹرنری گریجو یٹس 1ویٹرنری اسسٹنٹ اور 1اے آئی ٹیکنیشن پر مشتمل ہے ، مذ کورہ پروگرام کے تحت ویٹرنری گریجو یٹس کو 60ہزار اور پیرا ویٹس کو 40ہزار روپے وظیفہ ملے گا ، امید وار درخواستیں 31اگست 2025تک ایڈیشنل ڈائریکٹر لا ئیو سٹاک کے دفتر میں جمع کرواسکتے ہیں جبکہ فارم محکمہ لا ئیو سٹاک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

