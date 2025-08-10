صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر خواتین سمیت اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش پر خواتین سمیت اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر خواتین سمیت اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ ویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے سعید کالونی کی رہائشی خالدہ سعید نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر موجود تھی کہ اس دوران ملزمان انہیں قابو کر لیا۔۔۔

 اور سابقہ رنجش پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک اور واقعہ میں سابقہ رنجش پر خاتون کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے حبیب کالونی کی رہائشی حمیرا حفیظ نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے سابقہ رنجش پر اسے قابو کر لیا گیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں بھی کیا گیا۔ پولیس نے دو نوں واقعات کے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی اورملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال کی بہتری ، مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا حکم

جنوبی پنجاب:1006 ترقیاتی منصوبوں کیلئے 309 ارب مختص

کپاس کی 32لاکھ ایکڑ پر کاشت ، روئی کی 55 لاکھ گانٹھ ہدف

واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

خانیوال : 679سکولوں کیلئے 92کروڑ کا ترقیاتی بجٹ منظور

ممکنہ سیلاب :لودھراں میں حفاظتی انتظامات مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل