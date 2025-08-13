صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم ازادی کے حوالے سے جامع ٹریفک پلان جاری

  • فیصل آباد
یوم ازادی کے حوالے سے جامع ٹریفک پلان جاری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹریفک پولیس کی جانب سے یوم ازادی کے حوالے سے جامع ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ 1350اہلکاروں کی نفری مختلف اوقات میں فرائض منصبی انجام دے گی۔

ون ویلنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کی روک تھام کیلئے  خصوصی ٹریفک سکواڈز تشکیل دیدیئے گئے جو مختلف سڑکوں پر گشت کرینگے ویلنگ کرنیوالوں اور ویلرز کیلئے گاڑیاں تیار کرنیوالے مکینکس کیخلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی ۔ان خیالات کا اظہار چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے یوم ازادی کے  ٹریفک پلان کے اجرا پر کیا ۔انہوں نے کہا شہری آزادی کی خوشیوں کو احسن طریقے سے منائیں سڑکوں پر ہلڑ بازی، ون ویلنگ، تیز رفتاری یا دوسروں کی زندگیوں سے نہیں کھیلنے دینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر