ڈپٹی کمشنر نے’’اوپن ڈور پالیسی‘‘کے تحت مسائل سنے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے عوامی ریلیف اور عوام دوست انتظامیہ کے ویژن کے تحت ‘‘اوپن ڈور پالیسی’’ میں شہریوں کی شکایات اور مسائل براہِ راست سنے ۔
انہوں نے شہریوں کی درخواستوں کا بغور جائزہ لیا اور موقع پر موجود متعلقہ محکموں کے افسران کو فوری کارروائی کی ہدایات جاری کیں۔کھلی کچہری میں روزمرہ مسائل، صفائی، تجاوزات، ریونیو، صحت اور دیگر عوامی خدمات سے متعلق شکایات پر فوری ایکشن لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوامی خدمت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور ‘‘اوپن ڈور پالیسی’’ کے تحت ہر شہری کو براہِ راست ضلعی سربراہ سے رابطے کی سہولت حاصل ہے تاکہ مسائل فوری حل ہوسکیں۔انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کے ازالے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ کھلی کچہریاں ضلعی سطح پر گورننس کو مؤثر اور جوابدہ بنانے کا اہم ذریعہ ہیں، جن سے افسران عوام کے حقیقی مسائل سے براہِ راست آگاہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ انتظامیہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی شکایات پیش کریں، ان کی دادرسی ہر ممکن حد تک یقینی بنائی جائے گی۔