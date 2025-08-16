صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

  • فیصل آباد
ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی نگرانی میں مختلف مقامات پر خوراک کی جانچ پڑتال اور معائنے کیے گئے ۔

 کارروائی کے دوران ہزاروں لٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی اور غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔یاسر مشتاق کے مطابق قواعد و ضوابط اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے سیکشن 13 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے گئے ، جبکہ متعدد اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ۔ اس موقع پر ناقص، غیر معیاری، ممنوعہ اور زائدالمیعاد اشیاء موقع پر ہی تلف کر دی گئیں۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ غیر معیاری خوراک کے خلاف آواز بلند کریں اور صحت مند پنجاب کی مہم میں اپنا کردار ادا کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوائی فائرنگ سے بچی کے قتل کے 3 ملزمان گرفتار، پستول برآمد

گورنر کی چہلم امام حسینؓ کے جلوس میں شرکت

چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات

نیپئر روڈ پر دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم

داتا گنج بخشؒ کی شخصیت روحانیت کا عملی نمونہ ،شاہ عبد الحق

کیمیکل سے دودھ بنانے والے 3ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن