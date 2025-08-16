یومِ آزادی ، گرلز ایتھلیٹکس کے 10 کیٹیگریز کے مقابلے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)78ویں یومِ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ اہتمام ٹاٹن ٹریک فردوس کالونی جھنگ روڈ پر گرلز ایتھلیٹکس کے 10 کیٹیگریز میں شاندار مقابلے منعقد ہوئے ۔
ایونٹس میں 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر، 800 میٹر، 1500 میٹر ریس، لانگ جمپ، جیولن تھرو، ڈسکس تھرو اور ہیمر تھرو کے دلچسپ مقابلے شامل تھے ، جن میں کھلاڑیوں نے شاندار مہارت اور سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا۔مجموعی طور پر شاہین ایتھلیٹک کلب نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ آریول ایتھلیٹک کلب نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔تقریب کے اختتام پر مہمانِ خصوصی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف نے جیتنے والی کھلاڑیوں میں کیش انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوان نسل کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور ضلعی سطح پر اس طرح کے مقابلے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔