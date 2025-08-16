صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: چہلم جلوس ،سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے

  • فیصل آباد
چنیوٹ: چہلم جلوس ،سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ۔ اس حوالے سے ڈی پی او عبداللہ احمد نے بتایا کہ ضلع بھر میں 17 جلوس اور 16 مجالس کا انعقاد ہوا۔

 جن کی سکیورٹی کے لیے ایک ہزار سے زائد افسرا ور جوان تعینات کیے گئے ۔انہوں نے کہا کہ مجالس و جلوسوں کے لیے فور لیئر سکیورٹی پلان نافذ کیا گیا۔ شرکا کو مخصوص انٹری پوائنٹس، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور فزیکل سرچ کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ تمام مجالس و جلوسوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں، ویڈیو ریکارڈنگ اور سرویلنس وہیکلز کے ذریعے کی گئی۔ڈی پی او نے مزید کہا کہ مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا گیا اور حکومتی ضابطۂ اخلاق پر مکمل عملدرآمد کیا گیا۔ ضلع بھر میں پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن