صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا باغ ڈیم ہوتاتو آج سیلاب متاثر ہ نہ ہوتے ،فقیرحسین ڈوگر

  • فیصل آباد
کالا باغ ڈیم ہوتاتو آج سیلاب متاثر ہ نہ ہوتے ،فقیرحسین ڈوگر

فیصل آبا(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہاہے کہ ڈیم کے نام پر اربوں روپے جمع کرنے والے اعلیٰ عدلیہ کے سابق چیف جسٹس بابارحمتے آج کل کہاں ہیں؟، اگرڈیم ہوتا توآج عوام سیلاب سے متاثرنہ ہوتے۔

موجودہ حالات میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے آ گے سجدہ ریز ہوکرگناہوں کی معافی اور مشکلات سے نجات کی دعاکرنی چاہئے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے پیداہونے والی مشکلات سے نمٹنے کیلئے ہنگامی اقدامات کیے ہیں پنجاب بھرمیں وزرا اورہرضلعی انتظامیہ متاثرین کی مددکررہی ہے تمام وزرا، منتخب نمائندے اور ضلعی انتظامیہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔پوری کابینہ وزیراعلیٰ کی ہدایات پر اضلاع میں دورے کر رہی ہے ۔ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنرز، پولیس، آبپاشی اور ریسکیو ادارے الرٹ ہیں ۔ عوام کے جان ومال کا تحفظ یقینی بنایا جارہاہے ، شاہدرہ میں سیلاب کا خطرہ کم ہوگیا، لاہور اب مکمل محفوظ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کی ہدایت

کمشنر نے مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کا مرمتی کام کا جائزہ لیا

انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا منصوبہ ، سندھ کی ٹیم کا دورہ بھیرہ

سیلا ب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کا فیصلہ

آ فتیں ، اﷲ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی :متین احمد قریشی

سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحرک :میاں اکرام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل