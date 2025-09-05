صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

  • فیصل آباد
کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر نے تحصیل احمد پور سیال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔

 انہوں نے علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اور دریا کے نشیبی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔اس موقع پر کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ ضلع میں ریسکیو کی 51، پاک فوج کی 22 اور ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی پرائیویٹ 58 بڑی کشتیاں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ رات کے وقت بھی نشیبی علاقوں میں انتہائی مشکل حالات کے باوجود ریسکیو ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں اور سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے ۔بعد ازاں کمشنر نے کلینک آن وہیلز اور فلڈ ریلیف کیمپس میں طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ