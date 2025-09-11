انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے سیلاب زدگان کیلئے ادویات
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ادویات فراہم کی گئیں۔ ادویات باضابطہ طور پر صدر انجمن انسداد منشیات محمد پرویز نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر افسر طارق محمود کے حوالے کیں۔۔۔
اس موقع پر جنرل سیکرٹری آمنہ اکرم بھی موجود تھیں۔صدر انجمن انسداد منشیات نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرینِ سیلاب کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور ان کی فوری امداد ہماری ذمہ داری ہے ۔ ادویات کی فراہمی سے متاثرین کو بروقت علاج معالجے کی سہولیات میسر آئیں گی۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر افسر طارق محمود نے انجمن انسداد منشیات کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے رفاہی اور فلاحی اقدامات متاثرین کے دکھوں کو کم کرنے اور ریلیف آپریشن کو مزید مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے ۔