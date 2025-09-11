صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے سیلاب زدگان کیلئے ادویات

  • فیصل آباد
انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے سیلاب زدگان کیلئے ادویات

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ادویات فراہم کی گئیں۔ ادویات باضابطہ طور پر صدر انجمن انسداد منشیات محمد پرویز نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر افسر طارق محمود کے حوالے کیں۔۔۔

 اس موقع پر جنرل سیکرٹری آمنہ اکرم بھی موجود تھیں۔صدر انجمن انسداد منشیات نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرینِ سیلاب کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور ان کی فوری امداد ہماری ذمہ داری ہے ۔ ادویات کی فراہمی سے متاثرین کو بروقت علاج معالجے کی سہولیات میسر آئیں گی۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر افسر طارق محمود نے انجمن انسداد منشیات کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے رفاہی اور فلاحی اقدامات متاثرین کے دکھوں کو کم کرنے اور ریلیف آپریشن کو مزید مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن