49 دودھ بردار گاڑیوں اور 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ضلع بھر میں ملاوٹی خوراک کے کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 49 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 74 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ متعدد فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس، میٹ شاپس اور کریانہ سٹورز میں صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ کچن میں کباڑ اور حشرات الارض کے خاتمے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ملک شاپس پر معائنہ کے دوران ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا جبکہ کریانہ سٹورز سے ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کر کے ضبط کر لی گئیں۔