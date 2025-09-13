صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

49 دودھ بردار گاڑیوں اور 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ

  • فیصل آباد
49 دودھ بردار گاڑیوں اور 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ضلع بھر میں ملاوٹی خوراک کے کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 49 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 74 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ متعدد فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس، میٹ شاپس اور کریانہ سٹورز میں صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ کچن میں کباڑ اور حشرات الارض کے خاتمے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ملک شاپس پر معائنہ کے دوران ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا جبکہ کریانہ سٹورز سے ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کر کے ضبط کر لی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب ڈیم سے فراہمی بحال نہ ہوسکی ، مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ، شہری پریشان

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

سی ای او کے الیکٹرک کو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کا قانونی نوٹس ارسال

خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن