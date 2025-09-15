صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی پولیس کی بڑی کا رروائی ، 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

  • فیصل آباد
بلوچنی پولیس کی بڑی کا رروائی ، 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ بلوچنی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔

کارروائی ایس ایچ او تھانہ بلوچنی انسپکٹر اعجاز احمد کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی۔گرفتار ملز موں میں علی شیر، محمد صادق اور اقبال شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گینگ سے 13 مقدمات ٹریس آؤٹ کیے گئے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔کارروائی کے دوران ملز موں کے قبضے سے اسلحہ، چھ موٹر سائیکلیں، پانچ لاکھ روپے سے زائد نقدی اور دیگر سامان برآمد ہوا، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 13 لاکھ روپے بنتی ہے ۔سی پی او فیصل آباد نے کہا کہ اس گینگ کی گرفتاری سے علاقے میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ 

 

