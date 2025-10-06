صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غفلت اور ناقص حکمتِ عملی ،سمندری میں ٹریفک نظام مفلوج

  • فیصل آباد
غفلت اور ناقص حکمتِ عملی ،سمندری میں ٹریفک نظام مفلوج

سمندری (نمائندہ دنیا )ٹریفک پولیس کی غفلت اور ناقص حکمتِ عملی کے باعث شہر کا ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے ۔ مرکزی شاہراہوں اور کاروباری مراکز پر بے ہنگم پارکنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار شہری سہولت کے بجائے صرف چالان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔کچہری بازار، گھنٹہ گھر چوک، سول ہسپتال گیٹ سمیت اہم مقامات پر ویگنوں، رکشوں اور کاروں کی غلط پارکنگ نے ایمبولینسوں کے گزرنے تک میں دشواری پیدا کر دی ہے ۔ عوامی حلقوں نے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹریفک پولیس کو شہر کے اندر مؤثر ڈیوٹی پر مامور کیا جائے اور غلط پارکنگ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر