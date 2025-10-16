بجلی چوری پکڑنے گئی فیسکو ٹیم پر تشدد، مقدمہ درج
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے لیے گئی فیسکو ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ چندیاں تلاواں میں فیسکو ٹیم نے خفیہ اطلاع پر بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔کارروائی کے دوران بشارت علی نامی شخص نے اپنے تین ساتھیوں کو موقع پر بلا لیا، جنہوں نے فیسکو ٹیم کے ساتھ گالم گلوچ کی اور بعد ازاں ہاتھا پائی شروع کر دی۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے سے قبل ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔پولیس نے فیسکو حکام کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ۔
