صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارضی تعینات اساتذہ کو اصل سکولوں میں واپس جانیکا حکم

  • فیصل آباد
عارضی تعینات اساتذہ کو اصل سکولوں میں واپس جانیکا حکم

فیصلے کے بعد درجنوں اساتذہ کی عارضی تعیناتی کے احکامات منسوخ کر دئیے گئے

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصلآباد نے مختلف دفاتر اور سکولوں میں عارضی طور پر تعینات اساتذہ کو اپنے اصل تعلیمی اداروں میں واپس جانے کا حکم دے دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق اس فیصلے کے بعد درجنوں اساتذہ کی عارضی تعیناتی کے احکامات منسوخ کر دئیے گئے ہیں۔سی ای او، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور دیگر دفاتر میں تعینات تمام اساتذہ کی ڈیوٹیاں منسوخ کر کے انہیں فوری طور پر اپنے بنیادی سکولز میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن میں تمام ڈی ای اوز اور ڈپٹی ڈی ای اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس حکم نامے پر عملدرآمد کی رپورٹ پیش کریں۔محکمہ تعلیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے اور تدریسی عمل کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ