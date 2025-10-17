صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلا کیلئے کریک ڈاؤن پھر شروع

  • فیصل آباد
کمشنر کی ضلعی انتظامیہ،قانون نافذ کرنیوالے اداروں کو مؤثر کارروائی کی ہدایت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصلآباد ڈویژن میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے مکمل انخلا کے لیے کریک ڈاؤن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اضلاع میں جاری کریک ڈاؤن اور انخلا کی پیشرفت پر بریفنگ دی۔کمشنر نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مؤثر کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز اور گائیڈ لائنز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ فیصلآباد شہر کے مختلف مقامات پر کاروبار کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کو انفورسمنٹ ٹیموں کے ذریعے ہٹایا جائے اور ان کے دستاویزات کی سختی سے جانچ پڑتال کی جائے ۔میونسپل کارپوریشن کو پیرا فورس کے تعاون سے فٹ پاتھ خالی کرانے اور قبضہ شدہ مقامات واگزار کرانے کی بھی ہدایت کی گئی۔

 

