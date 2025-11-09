صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مثالی کارکردگی دکھانے پر فلڈ ریلیف تعریفی ایوارڈز دینے کا اعلان،ڈی سیز سے نامزدگیاں طلب

  • فیصل آباد
مثالی کارکردگی دکھانے پر فلڈ ریلیف تعریفی ایوارڈز دینے کا اعلان،ڈی سیز سے نامزدگیاں طلب

کمشنر نے آفیسرز،آفیشلز،این جی اوز ، پرائیویٹ افراد کی خدمات کے اعتراف کیلئے 25نومبر تک نامزدگیاں طلب کرلیں، کمیٹی ناموں کی جانچ اور ایوارڈز تقسیم تقریب کا اہتمام کرے گی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فیصل آباد ڈویژن میں حالیہ سیلاب کے دوران سرکاری ونجی شعبہ سے غیر معمولی اور مثالی سروسز فراہم کرنے والوں کو فلڈ ریلیف تعریفی ایوارڈز دینے کا اعلان کردیا۔کمشنر نے اس ضمن میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز سے 25 نومبر تک نامزدگیاں طلب کرلیں۔ڈپٹی کمشنرز کے نام مراسلہ میں کہاگیا ہے کہ تعریفی ایوارڈز کا مقصدضلعی انتظامیہ کے سیلابی اقدامات میں عزم وہمت سے سروسز فراہم کرنیوالے آفیسرز،آفیشلز،این جی اوز اور پرائیویٹ افراد کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے ۔

کمشنر نے بتایا ایوارڈز کیلئے نامزدگیوں میں شفافیت کے حوالے سے ڈویژنل ایوارڈ کمیٹی بھی قائم کی جارہی ہے ۔کمیٹی اضلاع کی طرف سے فراہم کردہ ناموں کی جانچ اور ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کرے گی۔ ڈویژنل انتظامیہ کا یہ اقدام عوامی خدمت کے تسلسل کو قائم رکھنے میں ممدومعاون ثابت ہوگا جس میں مزید معنی خیزتجاویز کا بھی خیرمقدم کیا جائے گا ۔سیلابی صورتحال میں ریسکیو اور شہریوں کے انخلا،حفاظتی مقامات کی مینجمنٹ، طبی امداداوراشیائے خورونوش کی رسد اور سپلائی چین کی معاونت میں قابل ذکر کردار اداکرنیوالے افسر،ملازمین،این جی اوز اور نجی شعبہ کے افرادایوارڈز کے اہل ہونگے جس کیلئے انکے اقدامات پر مشتمل مختصرتفصیل اورچیلنجز سے نبردآزماہونے کی تصاویر،ویڈیوز کے ثبوت طلب کئے گئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر