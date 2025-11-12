صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوں اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ بند نہ ہوسکا

  • فیصل آباد
پتوں اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ بند نہ ہوسکا

کینال روڈ پر نہر کنارے لگائی گئی آگ سے درخت متاثر ،کارروائی نہ ہوئی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایک جانب سموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کے دعوے تو دوسری جانب درختوں کے پتوں اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ بند نہ ہوسکا ۔کینال روڈ پر نہر کنارے لگائی گئی آگ سے متعدد درخت متاثر ہوئے لیکن محکمہ ماحولیات یا پی ایچ اے کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی گئی تفصیلات کے مطابق حالیہ دنوں میں فصلوں کی باقیات یا گرین ویسٹ کو جلانے پر مقدمات کا اندراج کروانے کا اعلان سامنے آیا تھا لیکن شہر کے وسط سے گزرنے والے مین کینال روڈ کی گرین بیلٹ میں اس پر عملدرآمد ہوتا نظر نہیں آتا سموگ کی شدت کے باوجود کنال روڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ میں آگ لگنا معمول ہی بن چکا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر آگ لگائی جاچکی ہے ایسی آگ سے ایک جانب تو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری جانب درختوں کو بھی نقصان ہوتا ہے مگر پی ایچ اے یا محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر