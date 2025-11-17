صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 96 ضمنی الیکشن:طلال چودھری کی عوامی ملاقاتیں

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ضمنی الیکشن این اے 96 کے امیدوار مسلم لیگ ن بلال بدر چوہدری کی انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر مملکت داخلہ محمد طلال چودھری نے ہاؤسنگ کالونی، مسجد بازار، لنڈا بازار، گوردوارہ بازار اور اندرون شہر دکانوں پر جا کر عوام سے ملاقاتیں کیں۔

محلہ میونسپل کالونی میں سابق چیئرمین بلدیہ حاجی مہر محمد اسلم اور سینئر رہنما شیخ ابوبکر کی جانب سے شاندار کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارکنان نے سینیٹر محمد طلال چودھری کے فرزند حسان طلال چودھری کی شرکت پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور نعرے لگائے ۔اس موقع پر ضلعی سینئر نائب صدر آفتاب اکبر چوہدری، سعید انور بھولا، چودھری محمد اشرف، چودھری نصیر احمد گل، خان عاطف خان، سجاد فریدی جٹ، چوہدری غلام مصطفی جٹ سمیت سینئر قائدین حاجی عطا محمد، ملک شاہد چنا، شیخ حبیب الرحمن، ملک مقصود احمد، خان نعمان خان، چودھری عدنان وڑائچ، رانا آفتاب احمد، ملک عبدالباسط، چودھری عبدالرحمن، چودھری محمد سعید اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

 

