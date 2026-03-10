صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

  • ملتان
آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) محمودکوٹ کے علاقہ قصبہ گجرات روڈ پر لال پیر تھرمل پاور اسٹیشن کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔۔

حادثے میں موضع فتو مل محمود کوٹ شاہ اکن والا کی رہائشی نذیر مائی موقع پر جاں بحق ہو گئیں جبکہ موٹر سائیکل پر سوار دو بچے زخمی ہو گئے ۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی، جبکہ زخمی بچوں کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق خاتون کی لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات منتقل کیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز 2021 میں ترامیم کی منظوری

سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل ٹائم پریڈ میں مکمل کرنے کا حکم

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت

ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز کا ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے پٹرول پمپس کا معائنہ

ڈی پی او میانوالی کے آفس میں کھلی کچہری

گاڑیوں پر جانے والا34260لیٹردودھ کو چیک کیاگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس