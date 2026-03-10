صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

  • ملتان
چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

خاور،فدا حسین،فیضان،بشارت علی، ناصر عباس، جہانگیر ودیگر شہری لٹ گئے

ملتان (کرائم رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو نقدی، موبائل فونز، طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہونا پڑا۔ تھانہ بدھلہ سنت کے علاقے فدا حسین سے ڈاکوؤں نے اسلحے کی نوک پر نقدی 20 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا اور فرار ہوگئے ۔ تھانہ لوہاری گیٹ کے علاقے فیضان توقیر سے جھپٹامار کر نامعلوم ملزمان نے موبائل فون چھین لیا۔تھانہ الپہ کے علاقے خاور عباس سے تین ڈاکو گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہوئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

609ملین روپے کی لاگت سے جناح برج کی بہتری اور بحالی کامنصوبہ مکمل

آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ

میئر کاگل پلازہ متاثرین کے خصوصی بازار کا دورہ

یوم علیؓ اورجمعۃ الوداع پرفول پروف سکیورٹی کی ہدایت

رمضان اصلاحِ نفس اور معاشرتی تبدیلی کا مہینہ ، منعم ظفر

ایس بی سی اے کوشہری کی درخواست پرفیصلہ کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس