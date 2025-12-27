صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے نقدی سمیت لاکھوں روپے مالیتی سامان چوری

  • فیصل آباد
نامعلوم افراد نے ماریہ بی بی کے گھر سے سامان چرایا، واردات کے بعد فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر نامعلوم افراد لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اُڑے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھمرہ کے علاقے میں ماریہ بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم اس کے گھر داخل ہوگئے اور گھر سے نقدی، زیورات، موبائل فونز، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

