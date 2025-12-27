کمشنر آفس میں ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا
عوامی مسائل کے حل کیلئے ہر تحصیل سے مانیٹرز مقرر، جلد باقاعدہ کام شروع
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈویژنل انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کیلئے مؤثر اقدامات پر عمل پیرا ہے ۔ اس سلسلے میں ہیلو فیصل آباد کے تحت کمشنر آفس میں مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے جو جلد باقاعدہ کام شروع کرے گا۔ضلع فیصل آباد کی ہر تحصیل سے دو مانیٹرز مقرر کئے گئے ہیں جو فیلڈ میں واسا، پی ایچ اے ، ایف ڈی اے ، میونسپل کارپوریشن، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، تحفظ ماحول اور پنجاب فوڈ اتھارٹی سے متعلق عوامی مسائل نوٹ کرکے مانیٹرنگ سیل کو منتقل کریں گے ۔ مانیٹرنگ سیل کی جانب سے متعلقہ محکموں کو مسائل کے حل کیلئے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جائے گا۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کمشنر آفس میں قائم مانیٹرنگ سیل کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔