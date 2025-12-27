صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافی رقوم وصولی کی شکایات

  • فیصل آباد
سمندری :ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافی رقوم وصولی کی شکایات

اسسٹنٹ کمشنر کے حکم پر غیر قانونی ٹھیلہ سیل، ڈی ایس پی ٹریفک کا انکوائری کا اعلان

سمندری (نمائندہ دنیا)ریسکیو 15 بلڈنگ میں قائم ٹریفک پولیس کے دفتر میں مبینہ طور پر ڈرائیونگ لائسنس فیس کے نام پر پرائیویٹ کارندوں کے ذریعے اضافی رقوم وصول کرنے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زائد پیسے نہ دینے پر غیر سرکاری افراد بدمعاشی، تلخ کلامی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ،شکایات کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر نے پیرا فورس انچارج مریم بتول کو کارروائی کی ہدایت کر دی جس پر پیرا فورس آفیسر نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک وارڈن دفتر کے باہر قائم غیر قانونی ٹھیلے کو سیل کر دیا۔

دوسری جانب اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی ٹریفک نے بھی واقعہ کی انکوائری کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹریفک پولیس آفس کے کسی اہلکار کے ملوث ہونے کی تصدیق ہوئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ڈی ایس پی ٹریفک نے واضح کیا کہ شہری ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کیلئے صرف سرکاری فیس جمع کروائیں اور لائسنس بنوانے کیلئے کسی بھی پرائیویٹ فرد کی باتوں میں نہ آئیں، لائسنس برانچ کا کسی بھی پرائیویٹ شخص یا کارندے سے کوئی تعلق نہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سال ختم ہونیوالا ،کینال روڈ ییلولائن منصونہ فائلوں تک محدود

سکیورٹی اداروں کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد

صحافیوں کو سنیارٹی ، واجبات کی عدم ادائیگی پرعدالت برہم

پی ایچ اے: 2سال میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

جنرل ہسپتال نے ہیلتھ کیئر کا آپریشنل لائسنس حاصل کرلیا

بی آئی ایس پی : فیصد مفت سمیں تقسیم کرنے کا ہدف مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن