صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائدِ اعظمؒ کے اصولوں کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا:ڈاکٹر عدیل

  • فیصل آباد
قائدِ اعظمؒ کے اصولوں کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا:ڈاکٹر عدیل

ایمان، اتحاد اور نظم آج بھی مشعلِ راہ ہیں:ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ

کمالیہ (نمائندہ دنیا) ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کہا ہے کہ ہمیں عہد کرنا چاہئے کہ بانیٔ پاکستان قائدِ اعظم محمد علی جناحؒ کے اصولوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے سنہری فرمودات ایمان، اتحاد اور نظم آج بھی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے قائدِ اعظم ؒ کے یومِ پیدائش کی مناسبت سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائدِ اعظمؒ نے پاکستان کو  آزاد، خودمختار اور فلاحی ریاست کے طور پر حاصل کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی فیلڈ میں دیانت داری، محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے تاکہ قائدِ اعظمؒ اور علامہ اقبالؒ کے خواب کو عملی تعبیر دی جا سکے ۔ قائدِ اعظمؒ کے نظریات کو  اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن